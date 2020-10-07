У Польщі за добу виявили 3003 нові випадки COVID-19 – найбільше з початку пандемії

У Польщі за останню добу зафіксовано 3003 випадки інфікування коронавірусом, що є найвищим показником від початку пандемії. Упродовж доби також "побито рекорд" вищої добової смертності від COVID-19: померли загалом 75 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомило МОЗ Польщі.

“Ми маємо 3003 нові і підтверджені випадки інфікування коронавірусом”, - повідомила пресслужба міністерства.

За минулу добу 8 осіб померли від COVID-19, а 67 осіб – від ускладнень, викликаних коронавірусом.

За минулу добу різко зросла кількість проведених тестів: з 20-25 тис. у попередні тижні до понад 44 тисяч напередодні.

У лікарнях Польщі перебуває 4 тис. осіб з коронавірусом, підключені до апаратів ШВЛ – 283 особи.

Читайте також: Дуда переніс присягу нових членів уряду через коронавірус у майбутнього міністра

Речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусєвич повідомив у середу, що у найближчі дні потрібно буде рахуватися зі значним зростанням у країні смертності від COVID-19.

Станом на 7 жовтня у світі зафіксовано 36 122 499 випадків коронавірусу, зокрема 1 055 947 летальних випадків і 27 193 475 випадків одужання.