У Раді Європи виставили роботи російського фотографа, внесеного до бази «Миротворця»

У Раді Європи проходить виставка російського фотографа Валерія Мельникова, який внесений до бази даних центру «Миротворець» як «пособник терористів».

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Миротворець» називає Мельникова «пособником терористів, що брав участь у створенні пропагандистського медіаконтенту для російських ЗМІ; неодноразово незаконно перетинав державний кордон України на неконтрольованій ділянці».

Фотокореспондент російської федеральної структури МІА «Россия сегодня» Мельников починаючи з 2014 року здійснив десятки відряджень у зону бойових дій на Донбасі.

Нинішня його виставка у Раді Європи присвячена мистецтву балету.

У РЄ російську ініціативу презентувала у відеозверненні заступник генерального секретаря Габріела Баттані-Драгоні (Італія). Вона відзначила «здатність культури об’єднувати людей, знайти єдність у розмаїтті». Італійський політик подякувала Мельникову за його виставку, не торкаючись інших аспектів його діяльності, пов’язаних зі сприянням російській агресії проти України, порушенням національного українського і міжнародного права, а також принципів і цінностей самої Ради Європи.

Баттані-Драгоні також відзначила, що виставка проходить за підтримки французької редакції російського федерального інформагентства Sputnik.

Група стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішньої діяльності EU vs DisInfo регулярно у своїх оглядах викриває Sputnik у поширенні дезінформації та фейків. У червні 2017 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Sputnik і RT поширюють «пропаганду і брехню». Тоді працівників представництв цих російських організацій у Франції позбавили акредитації при Єлисейському палаці.

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Представники українських патріотичних організацій направили до офісу заступника генерального секретаря Баттані-Драгоні запит із проханням пояснити залучення до заходу в Раді Європи російського фотографа, якого вважають «пособником терористів», а також співпрацю із Sputnik France, який є інструментом у розв’язаній Росією гібридній війні проти європейських цінностей і єдності.

Фото: myrotvorets.center