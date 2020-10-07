У Раді Європи виставили роботи російського фотографа, внесеного до бази «Миротворця»
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
«Миротворець» називає Мельникова «пособником терористів, що брав участь у створенні пропагандистського медіаконтенту для російських ЗМІ; неодноразово незаконно перетинав державний кордон України на неконтрольованій ділянці».
Фотокореспондент російської федеральної структури МІА «Россия сегодня» Мельников починаючи з 2014 року здійснив десятки відряджень у зону бойових дій на Донбасі.
Нинішня його виставка у Раді Європи присвячена мистецтву балету.
У РЄ російську ініціативу презентувала у відеозверненні заступник генерального секретаря Габріела Баттані-Драгоні (Італія). Вона відзначила «здатність культури об’єднувати людей, знайти єдність у розмаїтті». Італійський політик подякувала Мельникову за його виставку, не торкаючись інших аспектів його діяльності, пов’язаних зі сприянням російській агресії проти України, порушенням національного українського і міжнародного права, а також принципів і цінностей самої Ради Європи.
Баттані-Драгоні також відзначила, що виставка проходить за підтримки французької редакції російського федерального інформагентства Sputnik.
Група стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішньої діяльності EU vs DisInfo регулярно у своїх оглядах викриває Sputnik у поширенні дезінформації та фейків. У червні 2017 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Sputnik і RT поширюють «пропаганду і брехню». Тоді працівників представництв цих російських організацій у Франції позбавили акредитації при Єлисейському палаці.
Представники українських патріотичних організацій направили до офісу заступника генерального секретаря Баттані-Драгоні запит із проханням пояснити залучення до заходу в Раді Європи російського фотографа, якого вважають «пособником терористів», а також співпрацю із Sputnik France, який є інструментом у розв’язаній Росією гібридній війні проти європейських цінностей і єдності.
Фото: myrotvorets.center