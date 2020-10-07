Трамп розірвав переговори з демократами про допомогу бізнесу на $2,2 трильйона

Трамп розірвав переговори з демократами про допомогу бізнесу на $2,2 трильйона

Укрінформ
Президент США наказав адміністрації припинити переговори з лідерами Демпартії в Конгресі про законопроєкт, що передбачає виділення $2,2 трлн допомоги для працівників та бізнесу.

Про це Трамп повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.

"Я доручив своїм представникам припинити переговори до завершення виборів, коли відразу після моєї перемоги ми приймемо основний стимулюючий законопроєкт, який зосереджуватиметься на американцях, котрі тяжко працюють, а також на та малому бізнесі", - написав глава Білого дому.

Зі свого боку кандидат у президенти США від демократів Джо Байден засудив це рішення.

"Дональд Трамп обірвав зусилля щодо затвердження на двопартійній основі допомоги, яка надзвичайно потрібна нашій нації. Він завершив переговори, які могли б надати допомогу нашому бізнесу та школам, сім'ям, котрі виживають, а також безробітним, що зберегло б сотні тисяч робочих місць", - підкреслив Байден.

Водночас він закинув Трампові, що той хоче затягнути час та скористатися з більшості однопартійців у Сенаті, аби затвердити свою номінантку на посаду судді Верховного Суду перед виборами.

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Як повідомляв Укрінформ, останніми тижнями демократична більшість у Палаті представників вела переговори з представниками адміністрації Трампа щодо затвердження законопроєкту на допомогу громадянам США і бізнесу в умовах пандемії. На початку місяця переговори зайшли в глухий кут, однак контрольована демократами нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт, що передбачає виділення пакету допомоги на суму $2,2 трильйона.

Фото: The White House

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