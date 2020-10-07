Трамп розірвав переговори з демократами про допомогу бізнесу на $2,2 трильйона

Президент США наказав адміністрації припинити переговори з лідерами Демпартії в Конгресі про законопроєкт, що передбачає виділення $2,2 трлн допомоги для працівників та бізнесу.

Про це Трамп повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.

"Я доручив своїм представникам припинити переговори до завершення виборів, коли відразу після моєї перемоги ми приймемо основний стимулюючий законопроєкт, який зосереджуватиметься на американцях, котрі тяжко працюють, а також на та малому бізнесі", - написав глава Білого дому.

...request, and looking to the future of our Country. I have instructed my representatives to stop negotiating until after the election when, immediately after I win, we will pass a major Stimulus Bill that focuses on hardworking Americans and Small Business. I have asked... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Зі свого боку кандидат у президенти США від демократів Джо Байден засудив це рішення.

"Дональд Трамп обірвав зусилля щодо затвердження на двопартійній основі допомоги, яка надзвичайно потрібна нашій нації. Він завершив переговори, які могли б надати допомогу нашому бізнесу та школам, сім'ям, котрі виживають, а також безробітним, що зберегло б сотні тисяч робочих місць", - підкреслив Байден.

The President turned his back on you. pic.twitter.com/oeI8dck2LL — Joe Biden (@JoeBiden) October 6, 2020

Водночас він закинув Трампові, що той хоче затягнути час та скористатися з більшості однопартійців у Сенаті, аби затвердити свою номінантку на посаду судді Верховного Суду перед виборами.

Як повідомляв Укрінформ, останніми тижнями демократична більшість у Палаті представників вела переговори з представниками адміністрації Трампа щодо затвердження законопроєкту на допомогу громадянам США і бізнесу в умовах пандемії. На початку місяця переговори зайшли в глухий кут, однак контрольована демократами нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт, що передбачає виділення пакету допомоги на суму $2,2 трильйона.

Фото: The White House