Зміни в польському уряді: Моравецький опікуватиметься цифровими технологіями, Качинський - безпекою

Президент Польщі Анджей Дуда 6 жовтня прийняв присягу від кількох нових членів уряду, а також від нинішніх членів Ради міністрів, міністерства яких структурно змінилися.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, до нового складу уряду увійшов, зокрема, експрем’єр (2006-2007 рр.), лідер правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослав Качинський.

“Це історичний, дуже важливий момент. Реконструкція уряду не є щоденною подією в Польщі”, - підкреслив під час церемонії у президентському палаці Дуда.

Він побажав новопризначеним віцепрем'єрам та міністрам успіхів у подальшій роботі та подякував міністрам, які пішли у відставку.

Згідно зі змінами, глава польського уряду Матеуш Моравецький відтепер додатково буде міністром цифрових технологій. Лідера правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського призначено новим віцепрем’єр-міністром, який куруватиме безпековий сектор (міністерство національної оборони, МВС, міністерство юстиції). Чинний віцепрем’єр-міністр Пьотр Глінський керуватиме розширеним міністерством культури, національної спадщини і спорту. Лідера коаліційної партії “Порозуміння” Ярослава Говіна призначено на посаду віцепрем’єр-міністра, міністра розвитку, праці та технологій. Міністром фінансів, фондів та регіональної політики призначено чинного міністра фінансів Тадеуша Косцінського. Міністр клімату Міхал Куртика відтепер керуватиме об’єднаним міністерство клімату та навколишнього середовища. Чинного міністра сім’ї, праці та соціальної політики Марлену Мальонг призначено на посаду міністра сім’ї і соціальної політики. Новим міністром сільського господарства і розвитку села став Гжегож Пуда. Крім того, міністрами Ради міністрів призначено Міхала Цєсляка та Міхала Вуйціка.

Як повідомлялося, кількість міністерств в польському уряді зменшиться з 20-ти до 14-ти. Зокрема, ліквідовано окремі міністерства цифрових технологій, спорту, водних ресурсів і річкового транспорту, фондів і регіональної політики, екології, а також науки і вищої освіти.

Новий міністр освіти та науки Пшемислав Чарнек не зміг у вівторок взяти участь у церемонії через інфікування COVID-19. Частину міністрів, з якими спілкувався Чарнек, також відправили на карантин.