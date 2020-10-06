Засудженого за корупцію експрезидента Киргизстану перевели під домашній арешт

Суд у Киргизстані перевів колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, якого вночі протестувальники звільнили з СІЗО, під домашній арешт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Таке рішення про зміну запобіжного заходу виніс суд Першотравневого району Бішкека.

Повідомляється, що в червні Атамбаєва було визнано винним в корупції у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва і засуджено до 11 років і двох місяців позбавлення волі. Суд також виніс рішення про конфіскацію майна Атамбаєва і позбавлення його державних звань і нагород.

Як повідомлялося, 4 жовтня в Киргизстані відбулися вибори до парламенту, після оголошення результату яких у країні спалахнули протести. У них беруть участь, зокрема, прибічники Соціал-демократичної партії Киргизстану, яка підтримує Атамбаєва. Вони також добилися його звільнення з СІЗО.

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6 жовтня Центральна виборча комісія країни вирішила визнати підсумки парламентських виборів недійсними.

За даними Міністерства охорони здоров'я, під час акції протесту проти результатів парламентських виборів у Киргизстані постраждали 686 осіб і одна людина загинула.