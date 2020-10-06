ЄС нагадав Росії про необхідність міжнародного розслідування замаху на Навального

Президент Європейської Ради Шарль Мішель ще раз нагадав, що Євросоюз очікує від Росії активної участі у незалежному міжнародному розслідуванні замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального, та розгляне розвиток цієї ситуації вже за два тижні.

Про це Президент Європейської Ради заявив сьогодні під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту у Брюсселі. Повний текст виступу Шарля Мішеля перед депутатами Європарламенту можна знайти на мультимедійному порталі ЄС, повідомляє Укрінформ.

«Ми засуджуємо замах на вбивство Олексія Навального з використанням військової хімічної нервово-паралітичної речовини. Ми закликаємо владу Росії повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (OPCW) для проведення незалежного міжнародного розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності. Ми повернемо до цього питання за два тижні», - зауважив Президент Європейської Ради.

Як вже повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву 20 серпня, його екстрено госпіталізували до лікарні Омська. За два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції і Швеції. Наразі матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї.

Під час спеціального засідання Європейської ради 1-2 жовтня глави держав і урядів країн ЄС рішуче засудили черговий факт застосування хімічної зброї, яка повністю заборонена міжнародним законодавством, та закликали Росію провести незалежне міжнародне розслідування факту замаху на життя опозиційного лідера.

Наразі російська сторона відкидає всі припущення щодо причетності її спецслужб до отруєння Олексія Навального, і при цьому відмовляється розпочати внутрішнє розслідування за фактом такого отруєння, яке сталося на території РФ.