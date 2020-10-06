Лікар Білого дому: у Трампа не спостерігається симптомів COVID-19
Відповідний документ оприлюднила у вівторок речниця Білого дому Кейлі Макенані, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні вранці команда лікарів президента зустрілася з ним у резиденції. Він провів спокійну першу ніч вдома, і сьогодні він не повідомив про будь-які симптоми", - зазначається у звіті.
При цьому вказується, що життєві показники глави Білого дому залишаються стабільними, рівень насиченості киснем становить 95-97%.
"Загалом він продовжує почуватися надзвичайно добре", - зазначив особистий лікар президента.
Як повідомляв Укрінформ, про захворювання президента США Дональда Трампа COVID-19 стало відомо 2 жовтня. Він був госпіталізований до Національного військового медичного центру імені Уолтера Ріда. У понеділок Трамп виписався з лікарні й повернувся до Білого дому.