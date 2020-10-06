Кремль має розслідувати політичні вбивства та замахи - Amnesty International

Керівники російської держави повинні виконати свій обов'язок розслідувати політичні вбивства та спроби вбивств.

Про це заявили у німецькому відділенні Amnesty International напередодні початку в Берліні суду у справі про «вбивство в Тіргартені», передає кореспондент Укрінформу.

Процес розпочинається 7 жовтня. На лаві підсудних – громадянин РФ Вадим Красіков, який застрелив у центрі Берліна серед дня громадянина Грузії, колишнього чеченського польового командира Зелімгана Ганґошвілі. Прокурор вважає, що Красіков діяв від імені російської влади. Правозахисники переконані, що російська верхівка має надати світовій спільноті роз’яснення.

«Ми сподіваємось, що передумови злочину також можуть бути повністю роз'яснені у цій кримінальній справі», - заявив експерт Amnesty International Петер Франк.

Він звернув увагу на те, що цей процес розпочинається рівно через 14 років після вбивства журналістки Анни Політковської у Москві. Винуватців того вбивства не встановили так само, як і вбивць, жертвами яких стали правозахисниця Наталія Естемірова та політик Борис Нємцов. Те саме стосується спроби отруїти правозахисника та політика Володимира Кара-Мурзу та антикорупційного активіста та політика Олексія Навального, зазначає Франк.

Справа Ганґошвілі, зауважує він, є частиною серії вбивств людей, які критикували керівництво РФ. Те, що російське керівництво у всіх випадках стверджує, що участь державних установ не доведена, не змінює того факту, що воно несе відповідальність принаймні за клімат, у якому подібні дії трапляються знову і знову, каже Франк.

Окрім неадекватних розслідувань, Amnesty International критикує також відсутність чітких і однозначних засуджень злочинів, а також видимих ​​ознак солідарності з жертвами. «Натомість російська влада неодноразово та цинічно знецінює себе публічно. Те, як досі розглядались злочини, викликає підозру у причетності держави», - заявляє Франк.

Він сподівається, що російське керівництво нарешті визнає, що така закономірність, яка повторюється вже більше десяти років, веде до зобов'язання перед світовою громадськістю всебічно розслідувати такі дії та притягнути винних до відповідальності.

Основне слухання проти громадянина Росії Вадима Красікова розпочинається 7 жовтня у Вищому суді Берліна. Чоловіку інкримінують розстріл у Берліні 23 серпні 2019 року Зелімгана Ганґошвілі.

Вбивство серед дня в Берліні Ганґошвілі, який шукав політичного притулку в Німеччині, залишалося загадкою, поки за власне розслідування не взялися видання Spiegel і відоме агентство Bellingcat. Тоді стало зрозуміло, що за цим зухвалим злочином стоїть російська секретна служба ФСБ. Гангошвілі вбили двома пострілами у потилицю, вбивця був на велосипеді. Затримати Красікова, який назвав себе Вадимом Соколовим, вдалося швидко завдяки показанням свідків.

Берлін через цю справу вислав двох російських дипломатів.