У Росії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 1,23 мільйона

За минулу добу в РФ зафіксували 11481 новий випадок зараження коронавірусом, загальна їхня кількість зросла до 1 231 277.

При цьому значна частина нових інфікувань припадає на Москву - 4082, всього - 311 559. Раніше такі показники приросту були 5 місяців тому, в травні. Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

За його даними, багато нових випадків COVID-19 за добу також зафіксовано в Санкт-Петербурзі - 411, 347 - в Московській, 253 - в Ростовській, 204 - в Нижньогородській областях.

За п'ятницю в РФ померли 184 пацієнти з COVID-19, а загалом з початку епідемії кількість летальних випадків становить 21 559. При цьому одужали за добу 6157 осіб (загалом за час епідемії - 984 767).

Як повідомлялося, згідно з рішенням мера Москви Сергія Собяніна в столиці РФ з 5 жовтня розпочалися загальні шкільні канікули. Їх ввели через погіршення ситуації з COVID-19. Передбачається, що вони триватимуть два тижні. Крім того, з 5 жовтня московським організаціям було запропоновано перевести на дистанційну роботу 30% персоналу. При цьому в мерії рекомендували компаніям відправити на віддалену роботу до 50% співробітників.

Минулого тижня Собянін зазначав, що ситуація з коронавірусом у Москві близька до критичної, і якщо канікули та частковий перехід на віддалену роботу не допоможуть, влада може ввести більш жорсткі обмеження.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 35 723 832 випадки коронавірусу, зокрема 1 046 298 летальних, одужали 26 884 936 людей.