Прем’єр Малайзії пішов на самоізоляцію через COVID-19 в одного з міністрів

Глава уряду Малайзії Мухіддін Яссін проведе наступні два тижні на самоізоляції після того, як один з міністрів здав позитивний тест на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Я проведу наступні 14 днів удома на самоізоляції, як це рекомендовано міністерством охорони здоров’я», - заявив Яссін.

Він додав, що працюватиме з дому і в разі потреби проводитиме зустрічі у форматі відеоконференції.

Зазначається, що на засіданні ради нацбезпеки Малайзії у суботу разом з Мухіддіном Яссіном був присутній міністр із релігійних питань Зулкіфлі Мохамад Аль-Бакрі, який невдовзі здав позитивний тест на коронавірус.

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Усі особи, які близько контактували з міністром, повинні провести наступні 14 днів на самоізоляції.

Як повідомлялося, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переходить на самоізоляцію через контакт з особою, у якої виявили коронавірус.