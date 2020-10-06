Прем’єр Малайзії пішов на самоізоляцію через COVID-19 в одного з міністрів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Я проведу наступні 14 днів удома на самоізоляції, як це рекомендовано міністерством охорони здоров’я», - заявив Яссін.
Він додав, що працюватиме з дому і в разі потреби проводитиме зустрічі у форматі відеоконференції.
Зазначається, що на засіданні ради нацбезпеки Малайзії у суботу разом з Мухіддіном Яссіном був присутній міністр із релігійних питань Зулкіфлі Мохамад Аль-Бакрі, який невдовзі здав позитивний тест на коронавірус.
Усі особи, які близько контактували з міністром, повинні провести наступні 14 днів на самоізоляції.
Як повідомлялося, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переходить на самоізоляцію через контакт з особою, у якої виявили коронавірус.