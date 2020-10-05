Чеський МОЗ попереджає про можливе посилення карантину

У Чехії з понеділка діє надзвичайний стан, який передбачає певні обмеження для громадян, але вони будуть більш жорсткими, якщо частина населення ставитиметься до них легковажно.

Про це попередив міністр охорони здоров’я країни Роман Примула, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо 30-40 відсотків населення країни не поважатимуть поточні заходи, тоді вони повинні бути жорсткішими», - заявив Примула у понеділок після засідання уряду.

За його словами, Мінздрав може оголосити нові заходи за десять днів, коли буде зрозумілою картина - чи почали діяти запроваджені заходи, чи вдалося зупинити зростання кількості випадків нових інфікувань, яке спостерігається останній місяць. Але, додав Примула, він проти таких локдаунів, як, приміром, у Ізраїлі або Мадриді.

Кабінет обговорить план подальших дій у вівторок.

Примула також повідомив, що уряд вирішив виділити 152 мільйони крон для придбання 3,5 млн доз вакцини проти коронавірусу з квоти у рамах ЄС. Цього має бути достатньо для 1,5 млн людей (населення республіки становить 1,5 млн). Загалом Чехія має право придбати 7 мільйонів доз із пакету ЄС, однак влада вирішила придбати лише половину, щоб можна було закупити також у інших виробників з-поза меж ЄС.

За даними МОЗ ЧР, за останню добу в країні зафіксовано 1 841 нових випадок інфікування, загалом – 82 446. Актуально хворими вважаються 37 570 людей, з яких 1 182 перебувають на стаціонарному лікуванні.