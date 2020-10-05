Чеський МОЗ попереджає про можливе посилення карантину
Про це попередив міністр охорони здоров’я країни Роман Примула, передає кореспондент Укрінформу.
«Якщо 30-40 відсотків населення країни не поважатимуть поточні заходи, тоді вони повинні бути жорсткішими», - заявив Примула у понеділок після засідання уряду.
За його словами, Мінздрав може оголосити нові заходи за десять днів, коли буде зрозумілою картина - чи почали діяти запроваджені заходи, чи вдалося зупинити зростання кількості випадків нових інфікувань, яке спостерігається останній місяць. Але, додав Примула, він проти таких локдаунів, як, приміром, у Ізраїлі або Мадриді.
Кабінет обговорить план подальших дій у вівторок.
Примула також повідомив, що уряд вирішив виділити 152 мільйони крон для придбання 3,5 млн доз вакцини проти коронавірусу з квоти у рамах ЄС. Цього має бути достатньо для 1,5 млн людей (населення республіки становить 1,5 млн). Загалом Чехія має право придбати 7 мільйонів доз із пакету ЄС, однак влада вирішила придбати лише половину, щоб можна було закупити також у інших виробників з-поза меж ЄС.
За даними МОЗ ЧР, за останню добу в країні зафіксовано 1 841 нових випадок інфікування, загалом – 82 446. Актуально хворими вважаються 37 570 людей, з яких 1 182 перебувають на стаціонарному лікуванні.