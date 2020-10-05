ЗМІ оприлюднили стенограму переговорів Путіна і Клінтона про «Курськ»

Бесіда президентів США і Росії Білла Клінтона і Володимира Путіна відбулася 6 вересня 2000 року в Нью-Йорку, менш ніж за місяць після загибелі «Курська».

Розбір бесіди та її інформфону провела Meduza.io, передає Укрінформ.

У ході бесіди Клінтон висловив російському президентові співчуття у зв'язку з трагедією. Путін у відповідь заявив, що хорошого вибору у нього не було: «Я опинився в пастці між поганими і гіршими варіантами. Мені говорили, що, якби я відразу спустив туди маленький підводний човен і хоча б спробував врятувати хлопців, мої рейтинги зросли б». Далі російський президент говорить, що «не можна дозволяти робити щось подібне заради піару, потрібно віддавати пріоритет реальному порятунку людей».

Після цього Путін уточнює: «Як не дивно, наступні опитування показали, що цей інцидент не вплинув на моє становище (в сенсі рейтингів - ред.). Але я дуже боюся, що щось подібне може повторитися».

Далі президент РФ заявив, що під час цієї катастрофи він і керівництво країни «відчували себе безсилими», водночас вони не хотіли говорити правду родичам військових моряків. «Зараз все виглядає так, що весь екіпаж загинув протягом 60 або 90 секунд. Ми не могли розповісти родичам, але в корпусі була діра розміром близько двох метрів, через яку затопило перші три відсіки підводного човна ... Ми намагалися спустити на гальмах весь цей галас, але деякі люди дивні, і вони просто продовжували його підживлювати», - пояснює Путін.

Стенограми телефонних і особистих бесід президента США і співробітників його адміністрації з Володимиром Путіним за період з 1999 по 2001 рік було опубліковано на сайті електронної бібліотеки Білла Клінтона Clinton Digital Library ще 29 серпня 2019 року. Всього там 225 сторінок звітів про переговори з російським керівництвом. Першою на публікацію документів звернула увагу Meduza.

Серед тексту і стенограма переговорів Клінтона з Путіним 6 вересня 2000 року в Нью-Йорку в президентському номері готелю Waldorf Astoria. У цій розмові лідери країн обговорили ситуацію, що склалася навколо загибелі підводного човна К-141 «Курськ» (12 серпня 2000 року). На зустрічі також були присутні заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Приходько і заступник держсекретаря США Строуб Телботт.

Видання Meduza зробило зворотний переклад документів з англійської російською. Водночас воно показало дані про короткочасне падіння рейтингів Путіна наприкінці серпня і їх відновлення у вересні. Meduza також привела подробиці того, як влада РФ у зв'язку з катастрофою «Курська» «намагалися спустити на гальмах весь цей галас».

Як відомо, 12 серпня виповнилося 20 років з дня катастрофи на російському підводному човні «Курськ». Згідно з офіційними даними, на ній стався вибух торпеди, через що здетонували інші. У результаті кілька відсіків виявилися зруйновані, а підводний човен ліг на дно. Всі, хто перебував на борту 118 моряків і офіцерів загинули.

Дії під час цієї аварії військової і державної влади Росії, в тому числі президента Путіна, неодноразово викликали критику журналістів і громадськості.

Фото: Cynthia Johnson / Liaison Agency / Getty Images