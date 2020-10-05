У Німеччині виявили вже понад 300 тисяч випадків COVID-19

Загальна кількість інфікування коронавірусом у Німеччині перетнула позначку в 300 тисяч.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

З кінця січня, коли в країні було зафіксовано перший випадок хвороби, було клінічно підтверджено 300 619 випадків, у тому числі 1 382 за останню добу. Померло 9 534 людей, з яких за останню добу – 5. Одужало загалом 263 700 людей.

Нагадаємо, населення ФРН складає 83 мільйони.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 5 жовтня у світі зафіксовано 35 398 976 випадків коронавірусу, зокрема 1 041 823 летальні випадки і 26 623 375 випадків одужання.