У Німеччині виявили вже понад 300 тисяч випадків COVID-19
Укрінформ
Загальна кількість інфікування коронавірусом у Німеччині перетнула позначку в 300 тисяч.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.
З кінця січня, коли в країні було зафіксовано перший випадок хвороби, було клінічно підтверджено 300 619 випадків, у тому числі 1 382 за останню добу. Померло 9 534 людей, з яких за останню добу – 5. Одужало загалом 263 700 людей.
Нагадаємо, населення ФРН складає 83 мільйони.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 5 жовтня у світі зафіксовано 35 398 976 випадків коронавірусу, зокрема 1 041 823 летальні випадки і 26 623 375 випадків одужання.