Три події світу. Спекотна осінь на Південному Кавказі, закриття Білорусі та дебати з продовженням

Азербайджан та Вірменія (остання – активно допомагаючи самопроголошеній НКР) ведуть запеклі бої у Нагірному Карабаху

Олександр Лукашенко почав ізолюватися від західних сусідів. Перший тур дебатів між Дональдом Трампом та Джо Байденом отримав несподіване продовження.

Конфлікт у Нагірному Карабаху відрізняється не лише високою інтенсивністю боїв, але активною інформаційною складовою: інформаційний простір постійно наповнюється кадрами, які мають довести перевагу кожної з сторін. Щонайменше поки можна говорити про ефективне використання турецьких БПЛА Bayraktar TB2, які, до речі, були закуплені і для ЗСУ. Азербайджанська сторона не поспішає інформувати про власні втрати, тоді як вірменська – публікує дані про кількість загиблих та поранених. Міжнародна спільнота не лише демонструє занепокоєння, але і чує заяви агентів впливу, насамперед, симпатиків Вірменії, діаспора якої розгалужена та впливова. Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав умовою припинення вогню створення графіку виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян не виключив розміщення у регіоні російських миротворців. Якщо Кремль формально намагається залишатися над сутичкою (не варто забувати, що РФ поставила обом сторонам конфлікту зброї на мільярди доларів), то Туреччина не приховує своєї підтримки Азербайджану та прагнення відігравати більш активну роль на Кавказі.

Фото: TUT.BY

Європейська Рада, як і належить за нормами міжнародного етикету, закликала Азербайджан та Вірменію до припинення вогню. Проте іншим цікавим рішенням ЄС можна назвати запровадження санкцій проти 40 урядовців режиму Лукашенка. Цим у Старому Світі швидше потішили власне самолюбство, ніж реально вплинули на ситуацію в Білорусі. Тамтешнє МЗС запропонувало Польщі та Литві суттєво скоротити кількість власних дипломатів у РБ та відкликало акредитацію всіх закордонних медіа (у Білорусі робота медійників доволі жорстко регламентована). До того ж силовики не втомлюються затримувати десятками учасників протестів проти Лукашенка. Той показово ігнорує позицію протестувальників та намагається демонструвати дружбу з Путіним.

Перший тур дебатів між кандидатами у президенти США через коронавірус пройшов без традиційного потиску рук. Дональд Трамп та Джо Байден намагалися продемонструвати рішучість, лексично позначаю її випадами на адресу опонента. Однак не менш цікавим виявилося продовження публічного обговорення: у Трампа та його дружини було діагностовано COVID-19, 45-го президента навіть змушені були госпіталізувати. Він, як і Джо Байден, належить до групи ризику, та був відомий скептичними висловлюваннями щодо «китайського вірусу». Втім, про припинення президентських перегонів у США мова не йде.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Перше фото: Armenian Defense Ministry