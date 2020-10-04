У Грузії – найбільше нових випадків COVID-19 від початку пандемії

У Грузії вперше зареєстрували понад пів тисячі заражень коронавірусом протягом доби - 554 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція IPN.

Загалом у Грузії кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 8 118. Це вперше, коли в країні добовий показник захворюваності сягнув понад пів тисячі випадків.

Кількість пацієнтів, які одужали, зросла на 252 протягом доби й досягла 4 244.

Від початку епідемії в Грузії від коронавірусної хвороби померли 50 людей.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 4 жовтня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 35 135 522 осіб. При цьому 26 126 909 пацієнтів одужали, 1 037 977 - померли.

Фото: Радіо Свобода