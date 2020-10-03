Святкування 30-ї річниці возз'єднання Німеччини обмежили через пандемію

У ФРН через пандемію коронавірусу обмежили офіційні урочистості та інші святкові заходи з нагоди 30-ї річниці возз'єднання Німеччини.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Як зазначається, на головних урочистостях, які відбулись у Потсдамі, були присутні лише 230 гостей. Тут зібралися головні державні особи й делегації громадян від федеральних земель, зокрема канцлер ФРН Анґела Меркель і президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. За дотриманням безпеки стежили 2500 поліцейських.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у промові запропонував створити меморіальний комплекс, присвячений мирній революції. "Якщо мирна революція має залишатися джерелом натхнення і сьогодні, то створімо ж меморіал, який буде нагадувати про цю мужність", - сказав він.

За словами президента, такий меморіал має нагадувати не тільки про прагнення учасників мирної революції до свободи і демократії, а й про те, що "східні німці взяли свою долю у власні руки і самі звільнили себе".

Канцлер Німеччини Анґела Меркель під час урочистостей закликала громадян до єдності й мужності з огляду на пандемію COVID-19. "Ми знаємо, що нині знову мусимо бути мужніми. Мужніми, щоб іти новими шляхами з огляду на пандемію, мужніми, аби справді подолати розбіжності між Сходом і Заходом, які ще існують, мужніми також і для того, щоб знову і знову вимагати єдності всього нашого суспільства і працювати задля цього", - заявила вона.

Очільниця німецького уряду нагадала про мужність людей у колишній НДР, які "вийшли на вулиці, розпочали мирну революцію", мужність громадян колишньої ФРН, які пішли шляхом єдності, та мужність партнерів Німеччини, які довірилися цій країні.

Канцлер подякувала всім громадянам, які зробили свій внесок у те, що німецька єдність "загалом" вдалася.

Як повідомлялося, 3 жовтня у ФРН відзначають День німецької єдності - національне свято на відзначення об'єднання Німеччини, процес якого завершився 3 жовтня 1990 року приєднанням Німецької Демократичної Республіки до Федеративної Республіки Німеччини.