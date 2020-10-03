Святкування 30-ї річниці возз'єднання Німеччини обмежили через пандемію

Святкування 30-ї річниці возз'єднання Німеччини обмежили через пандемію

Укрінформ
У ФРН через пандемію коронавірусу обмежили офіційні урочистості та інші святкові заходи з нагоди 30-ї річниці возз'єднання Німеччини. 

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Як зазначається, на головних урочистостях, які відбулись у Потсдамі, були присутні лише 230 гостей. Тут зібралися головні державні особи й делегації громадян від федеральних земель, зокрема канцлер ФРН Анґела Меркель і президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. За дотриманням безпеки стежили 2500 поліцейських.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у промові запропонував створити меморіальний комплекс, присвячений мирній революції. "Якщо мирна революція має залишатися джерелом натхнення і сьогодні, то створімо ж меморіал, який буде нагадувати про цю мужність", - сказав він.

За словами президента, такий меморіал має нагадувати не тільки про прагнення учасників мирної революції до свободи і демократії, а й про те, що "східні німці взяли свою долю у власні руки і самі звільнили себе".

Канцлер Німеччини Анґела Меркель під час урочистостей закликала громадян до єдності й мужності з огляду на пандемію COVID-19. "Ми знаємо, що нині знову мусимо бути мужніми. Мужніми, щоб іти новими шляхами з огляду на пандемію, мужніми, аби справді подолати розбіжності між Сходом і Заходом, які ще існують, мужніми також і для того, щоб знову і знову вимагати єдності всього нашого суспільства і працювати задля цього", - заявила вона.

Очільниця німецького уряду нагадала про мужність людей у колишній НДР, які "вийшли на вулиці, розпочали мирну революцію", мужність громадян колишньої ФРН, які пішли шляхом єдності, та мужність партнерів Німеччини, які довірилися цій країні.

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Канцлер подякувала всім громадянам, які зробили свій внесок у те, що німецька єдність "загалом" вдалася.

Як повідомлялося, 3 жовтня у ФРН відзначають День німецької єдності - національне свято на відзначення об'єднання Німеччини, процес якого завершився 3 жовтня 1990 року приєднанням Німецької Демократичної Республіки до Федеративної Республіки Німеччини.

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