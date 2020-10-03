У Польщі знову виявили рекордну добову кількість хворих на COVID-19

У Польщі за минулу добу зафіксовано 2367 випадків інфікування COVID-19, що є черговим "рекордом" від початку пандемії коронавірусу.

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі.

“Ми маємо 2367 нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом”,- йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

Попередній добовий "рекорд" інфікування коронавірусом у Польщі був зафіксований 2 жовтня – 2292 випадки.

Зазначається, що минулої доби померли 32 особи, хворі на COVID-19.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії перевищила 98,1 тис., понад 2,6 тис. хворих померли. Одужали на сьогодні вже понад 72,2 тис. поляків.

МОЗ Польщі кілька днів тому ініціював запровадження нових обмежень. Зокрема, у так званих зелених зонах допустиму кількість учасників масових заходів і весільних церемоній буде зменшено зі 150 до 100, у жовтих зонах – зі 100 до 75, а в червоних – з 75 до 50.

У червоних зонах вводиться заборона на функціонування ресторанів і пабів після 22 години. У жовтих зонах обов’язковим стане носіння масок на вулиці.

Загалом у Польщі від суботи визначено 34 жовті та 17 червоних зон.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 34 882 925 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 1 034 068 летальних, одужали 25 925 605 осіб.

Фото: АА