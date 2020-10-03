У Росії виявили вже близько 1,2 мільйона випадків коронавірусу

За минулу добу в Російській Федерації зафіксовано 9 735 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих зросла до 1 198 663.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

За даними ресурсу, найбільше нових випадків COVID-19 за добу було зафіксовано в столиці Москві - 2 884 (це максимум за останні чотири місяці).

За п'ятницю в РФ померли 172 пацієнти з COVID-19, а всього з початку епідемії кількість летальних випадків становить 21 153. При цьому одужали за добу 5 528 осіб (всього за час епідемії - 972 249).

У Росії вже другий день поспіль зафіксовано більш як 9 тис. випадків коронавірусу. Раніше такі показники були наприкінці травня.

Читайте також: У Нідерландах посилили обмежувальні заходи через коронавірус

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 34 854 108 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 1 033 629 летальних, одужала 25 906 101 особа.

Фото: АА