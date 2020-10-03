Ізраїль затримав одного з лідерів ХАМАС - ЗМІ

Ізраїльські військові затримали на території Західного Берега одного з лідерів угруповання ХАМАС.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на джерела в безпекових службах палестини пише Сіньхуа.

“Шейх Хасан Юсеф, співзасновник Хамасу та управитель Сектора Ґаза був затриманий вдома у місті Бейтунія у Західному Березі”, - стверджує Сіньхуа.

Зазначається, що Юсефа було доставлено до ізраїльського центру утримання Офар.

“Родичі Юсефа розповіли, що 64-річний високопоставлений керівник Хамасу страждає від серйозної хвороби та вже провів 21 рік у ізраїльських в’язницях”, - йдеться у матеріалі.