Ізраїль затримав одного з лідерів ХАМАС - ЗМІ

Ізраїль затримав одного з лідерів ХАМАС - ЗМІ

Укрінформ
Ізраїльські військові затримали на території Західного Берега одного з лідерів угруповання ХАМАС.  

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на джерела в безпекових службах палестини пише Сіньхуа.

“Шейх Хасан Юсеф, співзасновник Хамасу та управитель Сектора Ґаза був затриманий вдома у місті Бейтунія у Західному Березі”, - стверджує Сіньхуа. 

Зазначається, що Юсефа було доставлено до ізраїльського центру утримання Офар.

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“Родичі Юсефа розповіли, що 64-річний високопоставлений керівник Хамасу страждає від серйозної хвороби та вже провів 21 рік у ізраїльських в’язницях”, - йдеться у матеріалі.

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