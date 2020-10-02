Низка світових лідерів побажали Трампу швидкого одужання

Світові лідери, серед яких голова уряду Великої Британії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу та президент РФ Володимир Путін, надіслали побажання щодо швидкого одужання Дональду Трампу та його дружині Меланії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "життєва сила, добрий настрій та оптимізм президента Трампа допоможуть йому впоратися з вірусом".

"Я передаю Дональду та Меланії Трамп свої добрі побажання. Я сподіваюся, що вони швидко одужають від коронавірусної хвороби й незабаром знову будуть повністю здоровими", - зазначила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху зазначив: "Як і мільйони ізраїльтян, ми з Сарою [дружиною Нетаньягу] думаємо про президента Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп й бажаємо нашим друзям повного та швидкого одужання".

Як повідомляє британське видання Mirror, Джонсон надіслав побажання одужання Дональду та Меланії Трамп. Прем'єр-міністр заявив, що він упевнений, що вони обидва зможуть "дуже швидко відновитись", оскільки вони "негайно" пішли на карантин.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на COVID-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання. До цього стало відомо, що коронавірусом інфікувалася найближча радниця президента США Гоуп Гікс.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстровано 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 летальних випадки та 25 670 610 випадків одужання.