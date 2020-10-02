Зеленський побажав Трампу і його дружині одужання від COVID-19

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твітер.

"COVID-19 є величезним викликом для всього світу. Дональде Трампе і Меланіє Трамп, тримайтеся. Бажаю швидкого й повного одужання", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на COVID-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання. До цього стало відомо, що коронавірусом інфікувалася найближча радниця президента США Хоуп Гікс.

Станом на ранок 2 жовтня у світі було зареєстровано 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 летальних випадки та 25 670 610 випадків одужання.