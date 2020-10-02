Франція готує евакуацію двох поранених у Нагірному Карабаху журналістів – Le Monde

Міністерство закордонних справ Франції вирішує питання про евакуацію двох поранених 1 жовтня у Нагірному Карабаху французьких журналістів газети Le Monde.

Про це повідомляє Le Monde, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У Парижі Міністерство закордонних справ застосувало через кризовий центр при МЗС, а також посольства у Єревані й Баку план дипломатичних і гуманітарних заходів зі сприяння евакуації поранених», - повідомляє Le Monde.

Двоє журналістів – репортер Алан Каваль і фотокореспондент Рафаель Ягобзадех – зазнали важких поранень у центрі карабаського містечка Мартуні, що у 20 км від лінії зіткнення, у результаті обстрілу із реактивної системи залпового вогню «Град». Обстріл вівся із азербайджанської сторони. У результаті цієї атаки, як повідомляє французька газета, загинуло чотири цивільні особи, 11 отримали поранення.

Французький журналіст переправили до лікарні у Степанакерті. Нині тривають заходи з їх евакуації через Єреван до Парижа.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан провів розмови із главами МЗС Вірменії та Азербайджану.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірно-карабаського конфлікту та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.

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Рада Безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії у Нагірному Карабасі й терміново відновити переговори без попередніх умов.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах почався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Україна та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.

29 вересня Європейський суд з прав людини постановив для Єревана та Баку негайно припинити бойові дії.