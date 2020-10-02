«Кольорові» правила та вакцинація: Європейські лідери погодили напрямки протидії COVID-19

Під час спеціального засідання Європейської Ради, яка щойно завершила свою роботу у Брюсселі, європейські лідери погодили головні напрямки протидії коронавірусу та боротьби з його наслідками, з метою не допустити повторення весняного "локдауну".

Про це 2 жовтня під час пресконференції за підсумками заходу в Брюсселі розповіла президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За її словами, за підсумками дискусії були визначені три головні напрямки спільної діяльності.

Першим є співпраця з розвитку та вироблення вакцини проти COVID-19, що є ключовим фактором для пошуку довгострокових рішень коронакризи.

Фон дер Ляєн нагадала, що Єврокомісія вже уклала дві угоди щодо майбутніх закупівель вакцини, та веде переговори про укладення угод ще з чотирма компаніями. За її словами, це дозволяє вже зараз інвестувати у виробничі спроможності, які поставлятимуть вакцину для всіх європейців. До часу, коли ефективну вакцину буде винайдено, ці компанії і підприємства матимуть необхідні обладнання, ресурси та складові для масового виробництва.

Другий напрямок - погодження спільної стратегії вакцинації. Єврокомісія розробила проект плану вакцинації та має намір формально представити його до наступних літніх канікул. Цей проект вже був погоджений Комітетом ЄС з питань безпеки у сфері здоров’я, тож Єврокомісія вже може просуватися вперед у розробці відповідних рекомендацій Ради ЄС на основі такого документу.

Третій напрямок – це чітка координація між країнами-членами та євроінституціями в процесі оцінки епідеміологічної ситуації та у впроваджені запобіжних заходів для стримування пандемії.

"Що стосується цього кольорового коду – люди повинні знати, що це означає, коли той чи інший регіон є "червоним", "помаранчевим" або "зеленим", і якими є спільні правила у зв’язку із цим. Кілька тижнів тому Єврокомісія представила пропозиції для рекомендацій Ради ЄС, і я закликаю країни-члени швидко дійти згоди навколо них. Це покращить прозорість та внесе ясність для європейців, яким чином відвідувати ті або інші регіони Європи", - сказала фон дер Ляєн.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстровано 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 летальних і 25 670 610 випадків одужання.

Фото: EPA