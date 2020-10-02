У Чехії новий рекорд заражень - майже 3500 випадків COVID-19 за добу

У Чехії минулої доби знову зареєстрували рекордний приріст заражень коронавірусом - майже 3500.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Novinky.

Так, за останні 24 години хворобу підтвердили у 3493 людей. Загальна кількість активних хворих у 10-мільйонній Чехії зросла до 39 391, а підтверджених з початку епідемії випадків - до 74 255.

Померли ж за останню добу 12 хворих, загалом з початку епідемії - 678.

Як повідомлялося, 30 вересня уряд Чехії уже вдруге ввів у країні надзвичайний стан через погіршення епідеміологічної ситуації, який почне діяти з 5 жовтня і дозволить вводити обмежувальні заходи.

Сусідня з Чехією Словаччина теж нещодавно вдруге запровадила надзвичайний стан.

Станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстровано 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 летальних випадки і 25 670 610 випадків одужання.