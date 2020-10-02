Близько 20 тисяч співробітників Amazon заразилися коронавірусом

У Amazon офіційно заявили, що з березня коронавірус було зафіксовано в 19 816 її працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У відсотковому відношенні це складає 1,44% від 1,37 мільйона співробітників Amazon та її субсидіарної компанії Whole Foods.

Зазначається, що Amazon стикався з критикою з боку працівників, профспілок та обранців, які звинуватили компанію в створенні ризику для здоров'я своїх співробітників. Але найбільший у світі інтернет-магазин заявив, що рівень зараження нижчий за очікуваний.

Amazon тримав свої приміщення відкритими протягом усієї пандемії, щоб задовольнити сплеск попиту у покупців, які застрягли вдома на карантині.

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Компанія заявила, що розподілила понад 100 мільйонів масок для обличчя та впровадила перевірку температури на своїх об'єктах по всьому світу. Також було запроваджено заходи соціального дистанціювання та додаткове прибирання.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстровано 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 летальних випадки й 25 670 610 випадків одужання.