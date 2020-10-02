У світі - 34,4 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстровано 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 летальних випадки і 25 670 610 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу було зафіксовано ще 11 696 випадків, в тому числі 5 099 в Мексиці, 2 607 у Бельгії і 2 108 в Індії. З 520 нових смертей сьогодні 432 сталися в Мексиці.

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США продовжують лідирувати за кількістю хворих, там зафіксовано 7 494 671 випадок, в Індії 6 394 068, а у Бразилії 4 849 229 випадків.