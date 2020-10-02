Байден після дебатів відірвався від Трампа на 13%

Кандидат від демократів Джо Байден суттєво відірвався у рейтингах від свого опонента по виборах – чинного президента Дональда Трампа – після перших дебатів, які американці назвали чи не найгіршою дискусією за всі часи. .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}

Про це свідчать свіжі соціологічні дані CNBC-Change, які оприлюднило в четвер американське видання The Hill, передає Укрінформ.

Опитування показує, що Байден набрав 54% голосів проти 41% у Трампа. При цьому 53% ймовірних виборців заявили, що кандидат від демократів отримав перевагу над його опонентом. І лише 29% зазначили, що нинішній господар Білого дому мав кращий вигляд під час дебатів.

Нагадаємо: перші президентські дебати в США відбулися цього вівторка у Клівленді (штат Огайо). На самому початку вони перетворилися на хаос, оскільки президент Трамп почав переривати й опонента, й модератора, який намагався повернути дискусію у цивілізований діалог.

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До проведення зустрічі кандидатів, розрив між Трампом і Байденом був набагато меншим – до 2%, згідно з результатами Harvard CAPS/Harris.

Фото: Pool Photo