Байден після дебатів відірвався від Трампа на 13%
Про це свідчать свіжі соціологічні дані CNBC-Change, які оприлюднило в четвер американське видання The Hill, передає Укрінформ.
Опитування показує, що Байден набрав 54% голосів проти 41% у Трампа. При цьому 53% ймовірних виборців заявили, що кандидат від демократів отримав перевагу над його опонентом. І лише 29% зазначили, що нинішній господар Білого дому мав кращий вигляд під час дебатів.
Нагадаємо: перші президентські дебати в США відбулися цього вівторка у Клівленді (штат Огайо). На самому початку вони перетворилися на хаос, оскільки президент Трамп почав переривати й опонента, й модератора, який намагався повернути дискусію у цивілізований діалог.
До проведення зустрічі кандидатів, розрив між Трампом і Байденом був набагато меншим – до 2%, згідно з результатами Harvard CAPS/Harris.
Фото: Pool Photo