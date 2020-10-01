Коти і собаки поштою: у Китаї виявили 5000 тварин, які померли без їжі і води

На логістичному підприємстві в Центральному Китаї виявили щонайменше 5000 мертвих домашніх тварин, які, ймовірно, задихнулися або померли від голоду в коробках, в яких їх мали відправити новим господарям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS News.

Зазначається, що всі тварини близько тижня були без їжі і води після того, як їх посадили в невеликі пластикові або металеві клітки, які потім помістили в ящики з отворами для дихання.

Серед загиблих тварин – песики, коти, кролики та гвінейські свині.

«Станція була забита експрес-боксами з тисячами вже померлих тварин, і там пахло гниючими тілами. Було очевидно, що вони померли від задухи, зневоднення і голоду», - зазначила засновниця групи порятунку тварин «Утопія», яка називає себе сестрою Хуа.

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Варто підкреслити, що вижили, на жаль, лише кілька сотень тварин.

Переважна більшість тварин загинули 22 вересня, коли близько 20 членів організації Wutuobang кинулися до станції, щоб врятувати їх.

Причину трагедії пов'язують з непорозумінням в ланцюжку поставок китайської індустрії масового розведення тварин.