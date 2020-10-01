Отруєння Навального і Nord Stream 2 є нероздільними темами - глава уряду Польщі

Справу щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і питання будівництва газопроводу “Північний потік-2” необхідно розглядати у тісному зв'язку.

Про це перед початком засідання Євроради у Брюсселі заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Укрінформ з посиланням на РАР.

“Варто глибоко замислитися, чи це не ключовий момент, коли ми всі маємо сказати: у зв’язку з цим (отруєнням Навального – ред.) Росія не може релізовувати такий проєкт, як “Північний потік-2”. Ми про це говоримо багато років. Сьогодні, я сподіваюся, що багато інших країн також підтвердить: отруєння Навального і “Північний потік-2” – це дві нероздільні теми”, - підкреслив Моравецький.

Він також поінформував, що під час саміту обговорюватиметься ситуація в Білорусі. Польща представить пропозиції економічного плану для Білорусі. Крім того, лідери країн ЄС обговорять питання санкцій проти білоруського режиму.

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Як повідомлялося, Європейський парламент 17 вересня затвердив резолюцію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, у якій вимагає, щоб ЄС якнайшвидше запровадив масштабні обмежувальні заходи та посилив наявні санкції проти Росії. У документі, зокрема, ідеться про необхідність зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

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Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.

Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.