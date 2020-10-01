Отруєння Навального і Nord Stream 2 є нероздільними темами - глава уряду Польщі
Про це перед початком засідання Євроради у Брюсселі заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Укрінформ з посиланням на РАР.
“Варто глибоко замислитися, чи це не ключовий момент, коли ми всі маємо сказати: у зв’язку з цим (отруєнням Навального – ред.) Росія не може релізовувати такий проєкт, як “Північний потік-2”. Ми про це говоримо багато років. Сьогодні, я сподіваюся, що багато інших країн також підтвердить: отруєння Навального і “Північний потік-2” – це дві нероздільні теми”, - підкреслив Моравецький.
Він також поінформував, що під час саміту обговорюватиметься ситуація в Білорусі. Польща представить пропозиції економічного плану для Білорусі. Крім того, лідери країн ЄС обговорять питання санкцій проти білоруського режиму.
Як повідомлялося, Європейський парламент 17 вересня затвердив резолюцію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, у якій вимагає, щоб ЄС якнайшвидше запровадив масштабні обмежувальні заходи та посилив наявні санкції проти Росії. У документі, зокрема, ідеться про необхідність зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2».
Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.
Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.
Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.
На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.