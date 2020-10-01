Французький інститут шукає 25 тисяч волонтерів для тестування COVID-вакцини

Французький національний інститут здоров’я та медичних досліджень Inserm закликає волонтерів взяти участь у клінічних дослідженнях вакцин проти коронавірусу.

Про пошук 25 тис. волонтерів в усіх регіонах Франції установа оголосила 1 жовтня онлайн, передає власний кореспондент Укрінформу.

Пошук волонтерів та проведення подальших клінічних досліджень координується загальнонаціональною платформою Covireivac, яка поєднала 24 дослідницькі центи при університетських клініках по всій території країни.

На даний момент Inserm ще визначається, які вакцини підлягатимуть тестуванню. Але це будуть напрацювання європейських виробників, попередні замовлення на які вже зробила Єврокомісія.

При цьому відзначається, що російські й китайські вакцини до уваги не братимуться.

Водночас британська лабораторія AstraZeneca, яка у вересні мала проблеми із випробуванням своєї вакцини, у результаті чого захворів пацієнт, може взяти участь у французьких дослідженнях.

За даними Worldometer, у світі наразі зафіксовано понад 34,2 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них – більше 1 млн осіб померли.