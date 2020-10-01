Італія може продовжити надзвичайний стан до 31 січня

Уряд Італії розглядає можливість продовжити надзвичайний стан, запроваджений через пандемію коронавірусу, до 31 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на італійські ЗМІ.

На засіданні уряду у середу обговорювалося питання продовження надзвичайного стану до кінця цього року і, навіть, довше – до 31 січня, через кількість випадків COVID-19.

Термін дії попереднього положення про надзвичайний стан спливає 15 жовтня, однак епідеміологи пропонують продовжити його на значно довший період.

Як повідомлялося, Італія була виключена з більшості списків заборон на поїздки по всьому світу після того, як рівень зараження в країні пішов на спад.

Згідно з даними Worldometer, станом на 1 жовтня в Італії зафіксовано 314 861 випадок коронавірусної хвороби, з них 35,8 тис. людей померли, 227,7 осіб одужали.

Загалом у світі підтверджено понад 34,1 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них – більше 1 млн осіб померли.

фото: ANSA