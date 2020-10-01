Італія може продовжити надзвичайний стан до 31 січня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на італійські ЗМІ.
На засіданні уряду у середу обговорювалося питання продовження надзвичайного стану до кінця цього року і, навіть, довше – до 31 січня, через кількість випадків COVID-19.
Термін дії попереднього положення про надзвичайний стан спливає 15 жовтня, однак епідеміологи пропонують продовжити його на значно довший період.
Як повідомлялося, Італія була виключена з більшості списків заборон на поїздки по всьому світу після того, як рівень зараження в країні пішов на спад.
Згідно з даними Worldometer, станом на 1 жовтня в Італії зафіксовано 314 861 випадок коронавірусної хвороби, з них 35,8 тис. людей померли, 227,7 осіб одужали.
Загалом у світі підтверджено понад 34,1 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них – більше 1 млн осіб померли.
фото: ANSA