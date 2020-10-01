У підвалі будинку в Парижі знайшли більше 500 тисяч євро

Поліція розслідує походження знайдених у підвальному приміщенні будинку у Парижі більше 500 тисяч євро готівкою.

Про це 30 вересня пише у середу Le Parisien, повідомляє Укрінформ.

Про знахідку валізи із грошима повідомила поліції 55-річна парижанка, нова власниця будинку, яка спадкувала його від своєї матері.

До цього підвал у будинку орендувала невідома особа, яка зникла і залишається невідомою.

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Правоохоронці нарахували у валізі більше 500 тис. євро банкнотами у 10, 50 і 100 євро.

Поліція розпочала розслідування за підозрою у відмиванні грошей, отриманих протиправним шляхом.