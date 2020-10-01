У підвалі будинку в Парижі знайшли більше 500 тисяч євро
Укрінформ
Поліція розслідує походження знайдених у підвальному приміщенні будинку у Парижі більше 500 тисяч євро готівкою.
Про це 30 вересня пише у середу Le Parisien, повідомляє Укрінформ.
Про знахідку валізи із грошима повідомила поліції 55-річна парижанка, нова власниця будинку, яка спадкувала його від своєї матері.
До цього підвал у будинку орендувала невідома особа, яка зникла і залишається невідомою.
Правоохоронці нарахували у валізі більше 500 тис. євро банкнотами у 10, 50 і 100 євро.
Поліція розпочала розслідування за підозрою у відмиванні грошей, отриманих протиправним шляхом.