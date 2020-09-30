Вибори у США: організатори дебатів змінять формат, щоб "впорядкувати" діалог
Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті Комісії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Учорашні нічні дебати дали чітко зрозуміти необхідність внесення структурних змін у формат наступних обговорень, щоби забезпечити більш упорядковане обговорення питань", - йдеться в заяві.
Комісія пообіцяла "ретельно розглянути", які зміни потрібно прийняти, й незабаром оголосити своє рішення.
Комісія також висловила вдячність модератору перших дебатів, ведучому телеканалу Fox News Крісу Уоллесу за "професіоналізм та майстерність", які він проявив у спробах підтримати порядок обговорень.
До дня голосувань, який відбудеться у США 3 листопада, передбачається проведення ще двох дебатів за участі кандидатів на посаду глави Білого дому.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок відбулися перші дебати в президентських перегонах у США за участі Джо Байдена і Дональда Трампа. Із самого початку вони перетворилися на хаос після того, як Трамп став голосно переривати свого опонента й позбавляти його права на відведений час для висловлювань.
Фото: ВВС