Вибори у США: організатори дебатів змінять формат, щоб "впорядкувати" діалог

Комісія з питань президентських дебатів у США оголосила про внесення змін у формат подальших обговорень для того, щоб уникнути повторення хаосу в дискусії, яка сталася напередодні ввечері.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті Комісії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Учорашні нічні дебати дали чітко зрозуміти необхідність внесення структурних змін у формат наступних обговорень, щоби забезпечити більш упорядковане обговорення питань", - йдеться в заяві.

Комісія пообіцяла "ретельно розглянути", які зміни потрібно прийняти, й незабаром оголосити своє рішення.

Комісія також висловила вдячність модератору перших дебатів, ведучому телеканалу Fox News Крісу Уоллесу за "професіоналізм та майстерність", які він проявив у спробах підтримати порядок обговорень.

До дня голосувань, який відбудеться у США 3 листопада, передбачається проведення ще двох дебатів за участі кандидатів на посаду глави Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок відбулися перші дебати в президентських перегонах у США за участі Джо Байдена і Дональда Трампа. Із самого початку вони перетворилися на хаос після того, як Трамп став голосно переривати свого опонента й позбавляти його права на відведений час для висловлювань.

Фото: ВВС