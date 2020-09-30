Японія заявляє, що готова до примирення з КНДР

Японія прагне нормалізувати відносини із Північною Кореєю, владнавши усі колишні проблеми й непорозуміння.

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Суґа Йошіхіде під час участі у 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“Японія прагне нормалізувати свої відносини із Північною Кореєю відповідно до Пхеньянської декларації шляхом повного врегулювання наявних проблем, як-от: викрадення, ядерні й ракетні питання, а також врегулювання трагічного минулого”, - сказав Йошіхіде.

Він наголосив, що готовий без будь-яких умов зустрітися із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. “Встановлення конструктивних відносин між Японією та Північною Кореєю не лише піде на користь інтересам обох сторін, але також дуже сприятиме регіональному миру й стабільності”, - зазначив прем’єр-міністр.

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Як повідомлялося, лідер правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Йошіхіде Суґа у вересні обраний новим прем'єр-міністром країни. Він пообіцяв продовжити політику свого попередника Сіндзо Абе, зокрема, реалізувати заходи щодо пом'якшення кредитно-грошової політики, зниження дефляції та стимулювання економіки. Крім того, він повідомляв про додаткові заходи підтримки національної економіки.