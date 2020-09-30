ЄС назвав вирок правозахиснику Дмитрієву наступом на незалежні голоси в Росії

Європейський Союз засудив новий вирок російського суду у вигляді 13 років ув’язнення для правозахисника Юрія Дмитрієва та назвав його наступом на все громадянське суспільство та незалежні голоси в Росії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій у середу на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Європейський Союз переконаний, що переслідування пана Дмитрієва було викликано його правозахисною роботою та його розслідуваннями політичних репресій радянського періоду. Цей беззмістовний та несправедливий вирок неминуче призведе до погіршення ситуації з правами людини, до урізання простору для громадянського суспільства та незалежних голосів в Росії», - зазначається в заяві.

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Речник ЄС назвав новий вирок Дмитрієву за надуманими звинуваченнями ще одним кричущим прикладом невиправданого та неприйнятного правового тиску на захисників прав людини в Росії, у порушення її міжнародних зобов’язань.

«Європейський Союз повторює, що пан Дмитрієв має бути звільнений негайно та безумовно. Враховуючи вік та стан здоров’я пана Дмитрієва в контексті пандемії коронавірусу, ми очікуємо, що він буде звільнений на гуманітарних підставах», - йдеться у заяві Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, Юрій Дмитрієв є відомим публіцистом і дослідником політичних репресій у Карелії в період 1930-40-х років, трагічних подій навколо будівництва Біломорсько-Балтійського каналу, злочинів ГУЛАГу. Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року за анонімним доносом і звинуватили у виготовленні дитячої порнографії. На захист правозахисника і проти надуманого обвинувачення виступили відомі громадські діячі та правозахисні організації Росії.

29 вересня поточного року верховний суд Карелії збільшив термін покарання, що був визначений судом першої інстанції у три роки шість місяців, до 13 років ув’язнення у колонії суворого режиму. До цього Дмитрієв вже провів більш як три роки у російській в’язниці. Жорстокий вирок російського суду за сфабрикованими звинуваченнями викликав бурхливу реакцію демократичної громадськості Росії, а також в Європі та у світі, де уважно стежать за розвитком подій навколо долі відомого правозахисника.