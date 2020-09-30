Держборг Білорусі різко підскочив за перші три тижні протестів

Державний борг Білорусі за перші три тижні протестів у країні, які почалися 9 серпня, зріс на 10,5%.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів Білорусі.

Станом на 1 вересня 2020 року держборг Білорусі становив 57,8 млрд білоруських рублів, збільшившись порівняно з початком року на 13 млрд рублів, або на 29,1%.

За даними відомства, зовнішній державний борг станом на 1 вересня 2020 року становив 17,7 млрд доларів США, збільшившись з початку року на 0,6 млрд доларів США (з урахуванням курсових різниць), або на 3,6%.

При цьому внутрішній державний борг станом на 1 вересня 2020 року становив 10,6 млрд рублів, збільшившись з початку року на 1,8 млрд рублів (з урахуванням курсових різниць), або на 20,6%.

В кінці серпня повідомлялося, що державний борг Білорусі за перші вісім місяців 2020 роду зріс на 18,6% і становить 53,1 млрд білоруських рублів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY