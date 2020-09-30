У Білорусі арештували журналіста, який знімав протести після таємної інавгурації Лукашенка

Ленінський районний суд Могильова заарештував на 13 діб журналіста інтернет-видання «Могильовський регіон 6tv.by». Володимира Лапцевича за те, що висвітлював акцію протесту проти таємної інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свободи.

Журналіста судили по скайпу, відеотрансляція постійно переривалася. Присутні на суді не бачили обвинуваченого, а тільки чули його голос.

У матеріалах справи йдеться, що Лапцевич рухався в колоні громадян, які вигукували гасла, несли опозиційну символіку, висловлювали невдоволення результатами президентських виборів.

Лапцевич не визнав своєї вини і заявив, що не брав участі у ході, а виконував професійні обов'язки журналіста - робив фото і відеозйомку того, що відбувається.

Єдиним «доказом» вини журналіста в матеріалах справи став 5-секундний відеозапис, знятий оперативниками. На ньому зображена людина, схожа на Лапцевича, але колони протестувальників не видно.

Повідомляється, що журналіст був затриманий 27 вересня, і з того дня він перебуває в СІЗО.

Читайте також: У Білорусі арештували ще одну журналістку

Як повідомлялося, 29 вересня Жовтневий суд Мінська засудив журналістку Олену Довнар до 15 діб арешту за «порушення» двох статей Кодексу адміністративних правопорушень Білорусі.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: Чоловікові Тихановської продовжили арешт на два місяці

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: RFE/RL