У Кувейті представили нового еміра

Новим еміром держави Кувейт став 83-річний кронпринц Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kuwait News Agency(KUNA).

В уряді Кувейту заявили, що Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах став новим еміром після смерті еміра Сабаха Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-Сабаха.

За словами віцепрем’єра Анаса Аль-Салеха, уряд бажає новому еміру успіхів в його зусиллях забезпечити безпеку й економічне зростання в країні.

Як повідомляв Укрінформ, емір Кувейту Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер Аль-Сабах помер 29 вересня на 92-му році життя.

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Із 29 січня 2006 року Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер Аль-Сабах, четвертий син шейха Ахмеда ас-Сабаха, правив Кувейтом, і понад 40 років був міністром закордонних справ країни.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу смерті еміра Кувейту Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер Аль-Сабаха