У США російського хакера засудили до семи років в'язниці

У США Федеральний суд засудив до більш ніж 7 років ув'язнення російського хакера Євгена Нікуліна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Вирок виявився м'якше, ніж запрошувала прокуратура - 7 років і 4 місяці замість 12 років.

Нікуліна затримали в Празі в жовтні 2016 року за запитом Інтерполу. Росія вимагала його видачу, а сам він попросив притулку в Чехії. У квітні 2018 року Нікуліна було екстрадовано до США, після чого Конституційний суд Чехії визнав це рішення незаконним.

Він був засуджений за продаж вкрадених даних і встановлення шкідливих програм на захищених комп'ютерах, за змову і комп'ютерний злам, а також за крадіжку особистих даних.