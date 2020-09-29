Маневри російських літаків-амфібій налякали жителів Анталії

Маневри російських літаків-амфібій в небі над Анталією налякали мешканців турецького міста.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на турецьке видання Hürriyet.

«Літаки-амфібії типу Бе-200ЧС російського виробництва, які були орендовані для боротьби з лісовими пожежами в районі Лара в Анталії, роблячи жорсткі польоти до моря, викликали занепокоєння жителів міста», - йдеться у повідомленні.

Після того, як відео польотів, знятих на мобільні телефони, потрапило в мережу, російських пілотів зобов’язали надати інформацію про польоти.

Літаки здійснювали польоти занадто близько до житлових будинків.

Польоти були припинені головним управлінням державної адміністрації аеропортів, управління лісового господарства звернулося за поясненнями до російських пілотів.

Як відомо, різні регіони Туреччини, здебільшого південь та захід, через спекотне літо часто страждають від лісових пожеж. В середині червня два російські літаки-амфібії Бе-200ЧС прибули до Туреччини на чергування для боротьби з лісовими пожежами.

Відео тут.