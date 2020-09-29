Канада та Британія закликають до перемир’я у Нагірному Карабасі

Велика Британія та Канада закликають до припинення насильства у Нагірному Карабасі та повернення за стіл перемовин.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Канади та Великої Британії Франсуа-Філіпа Шампаня та Домініка Рааба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада та Об’єднане королівство глибоко стурбовані через військові дії вздовж лінії зіткнення у зоні конфлікту Нагірного Карабаху. Інформація про обстріли поселень та жертви серед цивільних викликають глибоке занепокоєння. Ми закликаємо до негайного припинення насильства, дотримання угоди про припинення вогню та захисту цивільних”, - заявили міністри.

Дипломати наголосили, що “будь-яке вирішення цього конфлікту мусить відкидати насильство та передбачати мирне врегулювання шляхом перемовин у наданих мінським процесом ОБСЄ рамках”.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.

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Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію.

Вірменія звинуватила Туреччину в тому, що її військові воюють на боці Азербайджану, використовуючи зброю турецького виробництва, зокрема військові літаки і БПЛА. В інтерв'ю іноземним ЗМІ глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов назвав звинувачення Вірменії безпідставними, спростував будь-яке втручання з боку Туреччини. За його словами, військові навчання з Туреччиною мають виключно плановий характер. У свою чергу він звинуватив Вірменію в нібито спробах залучення найманців в сирійському Ідлібі.