Помер 91-річний емір Кувейту

Емір Кувейту Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер Аль-Сабах помер у 91-му році життя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

«З великим сумом ми оплакуємо смерть еміра держави Кувейт Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Аль-Сабаха», - йдеться у заяві королівського палацу.

Водночас не оголошується ані дата, ані місце його смерті.

Зазначається, що у липні цього року еміру зробили операцію у США, але її деталі не оголошувалися.

З 29 січня 2006 року Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер Аль-Сабах, Четвертий син шейха Ахмеда ас-Сабаха, правив Кувейтом, і понад 40 років був міністром закордонних справ країни.