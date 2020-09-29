Саудівська Аравія закликає до мирного вирішення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном
Укрінформ
Саудівська Аравія з великою стурбованістю спостерігає за розвитком ситуації у суперечці між Вірменією та Азербайджаном та закликає обидві сторони припинити вогонь.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє SPA.
"Уряд Королівства Саудівська Аравія з великим занепокоєнням та зацікавленістю спостерігає за розвитком ситуації між Вірменією та Азербайджаном", - йдеться у повідомленні.
Саудівська Аравія також закликає обидві сторони припинити вогонь та врегулювати конфлікт мирним шляхом відповідно до відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.
Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан та мобілізацію.
МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу задля мирного врегулювання конфлікту.