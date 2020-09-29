Саудівська Аравія закликає до мирного вирішення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Саудівська Аравія з великою стурбованістю спостерігає за розвитком ситуації у суперечці між Вірменією та Азербайджаном та закликає обидві сторони припинити вогонь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SPA.

"Уряд Королівства Саудівська Аравія з великим занепокоєнням та зацікавленістю спостерігає за розвитком ситуації між Вірменією та Азербайджаном", - йдеться у повідомленні.

Саудівська Аравія також закликає обидві сторони припинити вогонь та врегулювати конфлікт мирним шляхом відповідно до відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

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Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан та мобілізацію.

МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу задля мирного врегулювання конфлікту.