В штаті Орегон сталася стрілянина з поліцією, повідомляють про численні жертви

У місті Сейлем в штаті Орегон сталося захоплення заручників.

Поліцейська операція щодо їх звільнення завершилася стріляниною з численними жертвами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Як зазначається, поліція приїхала на виклик до одного з міських будинків, де підозрюваний утримував заручників.

Переговорники від поліції спробували провести перемовини зі злочинцем, але у відповідь пролунали постріли.

В результаті інциденту загинули декілька людей, зокрема підозрюваний. Точна кількість жертв не називається.

Поліція штату Орегон наразі здійснює розслідування стрілянини.

Фото: CNN