В штаті Орегон сталася стрілянина з поліцією, повідомляють про численні жертви
Укрінформ
У місті Сейлем в штаті Орегон сталося захоплення заручників.
Поліцейська операція щодо їх звільнення завершилася стріляниною з численними жертвами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Як зазначається, поліція приїхала на виклик до одного з міських будинків, де підозрюваний утримував заручників.
Переговорники від поліції спробували провести перемовини зі злочинцем, але у відповідь пролунали постріли.
В результаті інциденту загинули декілька людей, зокрема підозрюваний. Точна кількість жертв не називається.
Поліція штату Орегон наразі здійснює розслідування стрілянини.
Фото: CNN