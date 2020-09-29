У Німеччині страйкують працівники громадського транспорту

У багатьох містах Німеччини громадський транспорт з 3 години ранку до 12 години дня 29 вересня не виходитиме на маршрути.

Страйк проводить профспілка Verdi, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як пояснили у профспілці, цією акцією вони хочуть привернути увагу до своїх вимог щодо уніфікації правил зайнятості та вироблення загальнонаціональних правил, які діятимуть в усіх 16 федеральних землях.

Автобуси, трамваї, подекуди метро не ходять у таких містах, як Берлін, Гамбург, Ганновер, Магдебург, Кіль. До акції планують долучитися транспортники в Ерфурті, Мюнхені тощо. У деяких містах страйк триватиме до ночі.

Організатори не виключають подальших акцій.

Профспілка Verdi представляє інтереси понад 87 тисяч працівників громадського транспорту.

Фото: Julian Stratenschulte/dpa