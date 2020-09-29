Росія заявила, що виводить батальйонні групи ВДВ з Білорусі

Батальйонні групи, підрозділи трьох дивізій ПДВ РФ, що брали участь у навчаннях "Слов'янське братерство-2020" на території Білорусії, повертаються до Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міноборони РФ.

«Сьогодні в пункт постійної дислокації в Іваново після виконання навчально-бойових завдань на навчаннях прибув посилений парашутно-десантний батальйон Івановського гвардійського парашутно-десантного полку. Надалі в пункти постійної дислокації прибудуть підрозділи Псковського і Тульського гвардійських з'єднань ПДВ, які також брали участь у плановому спільному білорусько-російському тактичному навчанні "Слов'янське братерство-2020"», - заявили в Міноборони РФ.

Спільні навчання двох країн проходили з 14 по 25 вересня на полігоні "Брестський" у Білорусі. Росія направила на ці навчання понад 900 військовослужбовців - три батальйонні тактичні групи з трьох дивізій ПДВ РФ - Псковської, Тульської й Івановської.

На навчаннях у Білорусі на минулому тижні російські військові задіяли стратегічні бомбардувальники Ту-160 і дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Російсько-білоруські навчання проходили на тлі загострення політичної ситуації в Білорусі. Сербія відмовилася від участі в них.

Раніше 15 вересня Міноборони РФ повідомило, що навчання на території Білорусі 12-16 жовтні проведуть миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). "У командно-штабному навчанні візьмуть участь підрозділи від шести держав-членів ОДКБ: Російської Федерації, Республіки Білорусь, Вірменії, Казахстану, Киргизії й Таджикистану", - повідомили в російському військовому відомстві.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: mil.ru