Німеччина депортувала в Росію особливо небезпечного ісламіста

Ісламіста, якого віднесли до категорії особливо небезпечних у Німеччині, депортували до Росії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на німецький телеканал ntv.

Міністерство біженців підтвердило, що минулого четверга "іноземець, якого поліція кваліфікувала як особливо небезпечного", був повернутий на свою батьківщину, Росію.

До цього часу депортація була неможливою через відсутність ідентифікації особи.

"Лише після того, як зазначену особу ідентифікували органи влади Російської Федерації за її правильними особистими даними та видали відповідний документ, що замінює паспорт, повернення стало можливим", - пояснили в міністерстві.

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У 2004 році Рашид К. - прізвище, яке він назвав - прибув до Німеччини з Чечні. Його позов про надання притулку був відхилений у 2005 році, однак його не вдалося тоді депортувати, оскільки, за даними російської влади, чоловік був там невідомий. У червні 2016 року поліція не змогла відправити його навіть у СІЗО після того, як він позував з калашніковим на фото, а слідчі знайшли у нього вдома пістолет із глушителем та боєприпасами. В ордері на арешт було двічі відмовлено. Чоловіка заарештували лише після його спроби вибити вхідні двері багатоквартирного будинку. Але навіть цього на той час було недостатньо для суддів. Лише після того, як ці факти потрапили в пресу, справа зрушила з місця. Через кілька днів чоловіка заарештували - через те, що він порушив вимоги реєстрації. Кілька тижнів по тому ісламіста засудили до 18 місяців в'язниці за спробу крадіжки та за порушення закону про зброю.