У США виділять 100 мільйонів швидких тестів на COVID-19 для шкіл

Адміністрація США розповсюдить 100 мільйонів швидких тестів на COVID-19 по всій країні, щоби допомогти навчальним закладам швидше відновити роботу.

Про це заявив у понеділок президент США під час прес-конференції в Трояндовому саду Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми виявлятимемо більше випадків (зараження коронавірусом – ред.), а також безсимптомних осіб у групах з низьким ризиком", - підкреслив у цьому зв'язку Дональд Трамп.

Так звані тести Еббота, які адміністрація США планує поширити в масовому порядку, є дешевшими та швидшими за ПЛР-тести. Вони визначають результат впродовж приблизно 15 хвилин. Таке діагностування вже широко використовується в США, зокрема, в будинках для догляду за літніми особами.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж останніх тижнів у Сполучених Штатах спостерігається помітний сплеск зараження коронавірусом, який викликає захворювання на COVID-19. Експерти пов'язують це, зокрема, з відновленням роботи шкіл, університетських кампусів, а також недбалим ставленням населення до послаблення карантинних заходів у США.