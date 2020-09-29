У Шотландії поліція за вихідні "розігнала" 300 вечірок через порушення карантину

Поліція Шотландії цими вихідними попросила розійтися близько 300 приватних вечірок через порушення карантинних обмежень: подекуди довелося застосовувати силу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

За вечір п’ятниці та вихідні дні 25-27 вересня поліцейські попросили розійтися учасників близько 300 приватних зібрань, організованих всупереч карантинним обмеженням. У три будинки довелося заходити силою. Загалом було виписано 100 штрафів, 14 порушників затримали.

«Зараз немає виправдань для того, щоб відвідувати чи збирати у себе вечірку. Це незаконно, і якщо поліція зустріне кричущі, умисні та повторні порушення - ми будемо вживати рішучих дій», - заявив начальник поліції Шотландії Єн Лівінгстон.

Як повідомлялося, 22 вересня у зв’язку зі зростанням кількості заражень прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про посилення карантинних обмежень по всій країні, які можуть тривати аж до півроку. Зокрема, запроваджені обмеження на зустрічі й заходи, жорсткіші вимоги щодо масок.

Шотландія, Північна Ірландія та Уельс додатково оголосили свої, жорсткіші карантинні вимоги.

Серед нових обмежень у Шотландії - заборона приватних вечірок за участі більше 15 людей, якщо там є гості з більш ніж одного домогосподарства. В органах охорони здоров'я пояснюють, що це створює значні ризики для масового зараження.