У румунському містечку мером обрали чоловіка, який помер за 10 днів до виборів

Мером румунського містечка Девеселу третій раз поспіль обрали кандидата від соціал-демократів Йона Алімана, хоча той помер від коронавірусу ще за 10 днів до виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє румунська служба Радіо Свобода

Зазначається, що перемога небіжчика невипадкова. Соціал-демократична партія активно закликала голосувати за свого кандидата, щоб пізніше провести у місті перевибори. І якби до оголошення офіційних результатів вони визнали, що кандидат помер, то партія взагалі б не мала шансів отримати владу в місті.

Таким чином, ім’я Йона Алімана було у виборчих списках до останнього моменту. Його партія навіть випустила передвиборчі фото чоловіка.

У чоловіка було двоє суперників на цьогорічних виборах - від Партії народного руху та Альянсу лібералів та демократів за Європу . В жодного з кандидатів не було шансу проти вже відомого виборцям Алімана. Всього із 1600 виборців, які проголосували на виборах 27 вересня, 1020 віддали голос за колишнього мера.

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Як повідомлялося, на початку цього місяця у 57-річного Йона Алімана діагностували COVID-19. Після госпіталізації його стан погіршився. Обстеження показали, що в чоловіка, до того ж, був гепатит. Він помер 17 вересня у лікарні в Бухаресті.

Тепер вибори міського голови проводитимуть повторно. До цього обов’язки виконуватиме заступник мера.

Фото: Радіо Свобода