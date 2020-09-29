У румунському містечку мером обрали чоловіка, який помер за 10 днів до виборів
Укрінформ
Мером румунського містечка Девеселу третій раз поспіль обрали кандидата від соціал-демократів Йона Алімана, хоча той помер від коронавірусу ще за 10 днів до виборів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє румунська служба Радіо Свобода.
Зазначається, що перемога небіжчика невипадкова. Соціал-демократична партія активно закликала голосувати за свого кандидата, щоб пізніше провести у місті перевибори. І якби до оголошення офіційних результатів вони визнали, що кандидат помер, то партія взагалі б не мала шансів отримати владу в місті.
Таким чином, ім’я Йона Алімана було у виборчих списках до останнього моменту. Його партія навіть випустила передвиборчі фото чоловіка.
У чоловіка було двоє суперників на цьогорічних виборах - від Партії народного руху та Альянсу лібералів та демократів за Європу. В жодного з кандидатів не було шансу проти вже відомого виборцям Алімана. Всього із 1600 виборців, які проголосували на виборах 27 вересня, 1020 віддали голос за колишнього мера.
Як повідомлялося, на початку цього місяця у 57-річного Йона Алімана діагностували COVID-19. Після госпіталізації його стан погіршився. Обстеження показали, що в чоловіка, до того ж, був гепатит. Він помер 17 вересня у лікарні в Бухаресті.
Тепер вибори міського голови проводитимуть повторно. До цього обов’язки виконуватиме заступник мера.
Фото: Радіо Свобода